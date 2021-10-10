اللواء يحيى رسول: هناك إندفاع كبير من المواطنين بإتجاه مراكز الاقتراع للادلاء باصواتهم

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول أن “هناك اندفاعا كبيرا من المواطنين باتجاه مراكز الاقتراع للادلاء باصواتهم”.

وقال رسول في مؤتمر صحفي بعيد انطلاق عملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية، اليوم الاحد، “إن حركة المواطنين طبيعية ولا يوجد اي حظر للتجوال”.

وأكد أن “هناك تأمينا كاملا لكل المراكز الانتخابية في عموم المحافظات”.

وتابع “ان القائد العام للقوات المسلحة وجه بأن تكون القوات المسلحة محايدة وتوفر الحماية لمراكز الاقتراع، وأن القائد العام أكد جاهزية القوات المسلحة لتأمين العملية الانتخابية وحماية والناخبين”.

المصدر: وكالات