بوشكيان بعد لقائه قصارجي: الاستثمارات الصناعية تؤمن فرص العمل

استقبل وزير الصناعة جورج بوشكيان رئيس الطائفة الكلدانية في لبنان المطران ميشال قصارجي، وتم البحث في شؤون عامة، بقاعية وزحلية.

وتطرق الرجلان في بيان صادر عن المكتب الاعلامي لبوشكيان، إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وكيفية تأمين مقومات الصمود والاستمرارية، في ظل تفاقم الأزمات وانعكاسها على أمور الناس وضرورة تخفيف الضغوط عن كاهل المواطنين.

وشكر بوشكيان لقصارجي تشريفه وزيارته، موضحا أنه “يعمل على تشجيع الاستثمارات الصناعية وإيجاد الأجواء المؤاتية والمساعدة وتأمين فرص العمل”.

وأشار الى أن “الحكومة جادة في مساعيها وجهودها لوضع لبنان على سكة الإنتاج والتصدير والتعافي”.

كما رحب بـ”التعاون والتنسيق مع أبناء الطائفة الكلدانية وتأسيس مركز اجتماعي لهم في زحلة”.

وهنأ قصارجي بوشكيان على تسلمه وزارة الصناعة، مشيدا بامكاناته وقدراته العملية والتنفيذية لتطوير قطاع الإنتاجي الصناعي.

وعرض للوزير مناشدة أبناء الطائفة تأسيس كنيسة ورعية جامعة لهم في عاصمة البقاع. وكان الاتفاق على تنسيق الجهود مع المعنيين والبلدية والمقتدرين من أبناء الطائفة والخيرين لوضع هذا المشروع قيد التنفيذ.

ثم استقبل وفدا من منطقة الفاعور في قضاء زحلة، واستمع الى مطالبهم.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام