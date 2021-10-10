العراقيون يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المبكرة

بدأ الناخبون العراقيون اليوم الأحد الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية المبكرة.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام نحو 25 مليون ناخب يحق لهم الاقتراع على أن تغلق في السادسة من مساء اليوم، بحسب ما أعلنت المفوضية العُليا المستقلة للانتخابات.

وتجري الانتخابات برقابة أممية ودولية وهي الأولى في ظل قانون الانتخاب الجديد الذي قسّم البلاد إلى ثلاث وثمانين دائرة انتخابية.

وأعلنت اللجنة الأمنية العُليا إغلاق المطارات والمنافذ البرية في الساعة التاسعة من مساء أمس السبت، من أجل تأمين العملية الانتخابية في البلاد.

كما تم إغلاق الحواجز الرئيسية بين المحافظات في الواحدة بعد منتصف الليل ومنع حركة العربات التي تحمل أكثر من طنّين والدراجات النارية وحركة القطارات، وأكدت اللجنة عدم وجود حظر للتجوال داخل المدن بشكل نهائي.

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، أن نسبة المشاركة في الاقتراع الخاص في الانتخابات البرلمانية أمس الاول الجمعة بلغت 69%. وشمل التصويت الخاص نحو مليون و200 ألف ناخب من منتسبي الأجهزة الأمنية والنازحين والسجناء.

المصدر: وكالة يونيوز