“سايبا” لصناعة السيارات تنتج حوالي 40 ألف سيارة في ستة أشهر

تمكنت مجموعة “سايبا” الإيرانية لصناعة السيارات، من إنتاج حوالي 40 ألف سيارة في النصف الاول من السنة الإيرانية “تبدأ من 21 آذار/مارس)، من تسجيل نمو بنسبة 14٪ مقارنة بنصف السنة من العام الماضي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تمكنت مجموعة سايبا للسيارات في مواقع إنتاجها بما في ذلك شركات سايبا وبارس خودرو وسايباسيتروين وبن رو وسايبا ديزل وزامياد من إنتاج هذا العدد من السيارات، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وستتم إضافة العديد من المنتجات الجديدة إلى محفظة التوريد الخاصة بشركة سايبا بحلول نهاية هذا العام، مما سيمهد الطريق لتنوع المنتجات ونموها.

المصدر: وكالة مهر