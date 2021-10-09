المقداد: ندين بشكل قوي كل الممارسات الأمريكية التي تسعى إلى التلاعب بالملف النــووي الإيــراني وملفات أخرى في المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2021 - 13:26
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كلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عند الساعة 8:30 من مساء الإثنين يتطرق فيها الى عدد من المستجدات
معن الخليل: إذا رفضت الدولة عرض إيران المتعلق بالكهرباء نحن مستعدون لقبول الهبات لإضاءة بيوت الناس على غرار كهرباء زحلة
وزير التربية عباس الحلبي :المعلمون لديهم مطالب وأنا سألاحقها حتى تحقيق ما يمكن تحقيقه
الهلال الأحمر الفلسطيني: 74 إصابة خلال المواجهات مع الإحتلال في بلدتي بيتا وبيت دجن بينها 2 بالرصاص الحي و14 بالمطاطي
نادي الأسير الفلسطيني: ستة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداري في سجون الإحتلال
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان يصل الى مطار دمشق الدولي
مفوضية الانتخابات العراقية تعلن تطابق نتائج الفرز اليدوي مع الإلكتروني 100%
مصدر محلي ليبي: هروب جماعي لمئات المهاجرين غير الشرعيين من مراكز احتجازهم
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: لن تتراجع عن استثمار الطاقة النووية السلمية في البلاد
قائد حرس الحدود الإيراني: التجسس الإسرائيلي في أذربيجان مرصود بالكامل وحدودنا في الشمال والشمال الغربي آمنة
مصدر في حركة طالبان: اجتماع وفد الحركة مع وفد واشنطن في قطر سيناقش رفع العقوبات عن الحركة
الرئيس الصيني: "إعادة التوحد" مع تايوان يجب أن تتحقق وستتحقق
البيت الأبيض يوافق على تسليم وثائق ترامب إلى لجنة التحقيق في أحداث اقتحام الكابيتول
الوكالة الفرنسية: القوات الإثيوبية وحلفاؤها يشنون ضربات جوية وبرية على متمردي تيغراي في منطقة أمهرة
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
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المقداد: ندين بشكل قوي كل الممارسات الأمريكية التي تسعى إلى التلاعب بالملف النــووي الإيــراني وملفات أخرى في المنطقة
منذ 45 mins
9 October، 2021
الملف النووي الايراني
حسين امير عبداللهيان
فيصل المقداد
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