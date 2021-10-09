فيصل المقداد خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني حسـين أمير عبد اللهيان: ندعم الجهد الذي تقوم به القيادة الإيرانية فيما يتعلق بالملف النووي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2021 - 13:26

فيصل المقداد خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني حسـين أمير عبد اللهيان: ندعم الجهد الذي تقوم به القيادة الإيرانية فيما يتعلق بالملف النووي

منذ 51 mins 9 October، 2021
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