“سايبا” الإيرانية تنتج نحو 40 ألف سيارة في 6 أشهر

أنتجت مجموعة “سايبا” الإيرانية لصناعة السيارات، نحو 40 ألف سيارة في النصف الأول من السنة الإيرانية، التي تبدأ من 21 آذار/مارس، وتمكنت من تسجيل نمو بنسبة 14% مقارنة بنصف السنة من العام الماضي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن مجموعة “سايبا” للسيارات تمكنت في مواقع إنتاجها، بما في ذلك شركات: “سايبا،بارس خودرو، سايباسيتروين وبن رو وسايبا ديزل وزامياد”، من إنتاج هذا العدد من السيارات، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وستتم إضافة العديد من المنتجات الجديدة إلى محفظة التوريد الخاصة بشركة “سايبا” بحلول نهاية هذا العام، ما سيمهّد الطريق لتنوع المنتجات ونموّها.

ويذكر أنه رغم العقوبات الأميركية، تعتبر صناعة السيارات من دعائم صناعة هذا البلد،وهي تحتل المركز الثاني مباشرة بعد الغاز والنفط، وتمثّل 10% من الناتج المحلي الإيراني، أما عالمياً فتحتل إيران المركز الـ12 عالمياً في صناعة السيارات، وهي الأولى في الشرق الأوسط.

المصدر: الميادين