الأزهر يدين قرار محكمة العدو بأحقية اليهود بالصلاة في المسجد الأقصى المبارك (اذاعة صوت الاقصى) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2021 - 19:50

الأزهر يدين قرار محكمة العدو بأحقية اليهود بالصلاة في المسجد الأقصى المبارك (اذاعة صوت الاقصى)

منذ 51 mins 8 October، 2021
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