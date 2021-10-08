الرئيس الايراني يتفقد محطة بوشهر الذرية

ويرافق رئيسي خلال زيارته لمحافظة بوشهر، التي تستغرق يوماً واحداً، وزراء الطاقة والجهاد الزراعي والنفط والاقتصاد والمالية والطرق وبناء المساكن ورئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية مع مسؤولين آخرين.

يُشار الى ان اتفاقاً تمّ توقيعه بين الشركة الايرانية لانتاج وتنمية الطاقة الذرية وشركة اتم ستروي اكسبورت الروسية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 لتشييد مفاعلين جديدين في المحطة تبلغ الطاقة الانتاجية لكل منهما 1057 ميغاواط فيما تبلغ طاقة محطة بوشهر الذرية حالياً الف ميغاواط.