بولندا: لن نخرج من الاتحاد الأوروبي

أكد رئيس الوزراء البولندي ماتوش مورافيتسكي، أن بلاده لا تنوي الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وكتب مورافيتسكي على الفيسبوك، معلقاً على قرار المحكمة الدستورية البولندية الذي صدر الخميس القاضي بسيادة القوانين البولندية على قوانين الاتحاد الأوروبي، “انضمام بولندا ودول وسط أوروبا إلى الاتحاد الأوروبي من أحد أهم الأحداث في العقود الأخيرة، سواء بالنسبة لنا أو بالنسبة للاتحاد الأوروبي نفسه.. لذلك أقول بوضوح إن “بولندا ستظل في أسرة الشعوب الأوروبية”.

ووفقًا له ، فإن قرار المحكمة الدستورية ” أكد حرفياً محتوى دستور جمهورية بولندا، أي أن القانون الدستوري له الأولولية أمام القوانين الاخرى”.

المصدر: سبوتنيك