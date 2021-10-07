الجيش الصهيوني يعتقل شابين فلسطينيين من منطقة باب العامود بالقدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2021 - 23:58

الجيش الصهيوني يعتقل شابين فلسطينيين من منطقة باب العامود بالقدس المحتلة

منذ 2 ساعة 7 October، 2021
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