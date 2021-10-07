الأبيض عرض في مؤتمر صحافي التفاصيل المستقبلية لخطة التلقيح: أزمتا الدواء والإستشفاء تحتلان الأولوية في استراتيجية الوزارة

عرض وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض، “النظرة المستقبلية لخطة التلقيح في لبنان” في مؤتمر صحافي عقده في وزارة الصحة العامة، وشارك فيه رئيس اللجنة الوطنية لإدارة اللقاح الدكتور عبد الرحمن البزري ورئيس اللجنة التنفيذية لإدارة لقاح كوفيد 19 الدكتور عيد عازار.

وكانت مناسبة عرض فيها الوزير الأبيض العناوين الرئيسية للخطة التي ينتهجها في وزارة الصحة العامة في المرحلة المقبلة.

وأوضح الابيض أن “أزمة الدواء تحتل الأولوية واعدا بلقاء قريب آخر لعرض ما يتم القيام به في هذا الملف، الذي أمل تحقيق انفراج فيه خصوصا فيما يتعلق بالأمراض السرطانية والمستعصية”.

وتابع: “ان العمل جار بشكل متواز في موضوع الإستشفاء وإيجاد الحلول لتأمين دخول المرضى إلى المستشفيات من دون أن يوضع عليهم شرط تأمين مبالغ طائلة، كما يتم إيلاء مسألة هجرة العاملين في المجال الصحي من أطباء وممرضين الاهتمام اللازم لوقف هذا النزف الذي يؤدي إلى خسارة كبيرة في القطاع الطبي”.

لفت إلى أن “خطة اللقاح في المرحلة المقبلة ترتكز على تكثيف عملية التلقيح وزيادة نسبة الملقحين، خصوصا أن بدء موسم الخريف والعودة إلى المدارس قد يتسببان بموجة جديدة من الوباء”. وإذ لفت إلى أن “الوضع غير سيء والمؤشرات الوبائية إلى انخفاض”، اشار الى ان “ذلك لا يدفع إلى الإرتياح الكامل بل إلى تأكيد الحاجة إلى زيادة التمنيع”. ووجه التحية والشكر “للجنتين الوطنية والتنفيذية للقاح كورونا اللتين عملتا على تأكيد وصول اللقاحات وتوزيعها بطريقة عادلة لحماية المجتمع في لبنان”.

وذكر وزير الصحة ب”الاتفاقية التي تم التوصل إليها أخيرا مع فرنسا لوهب لبنان خمسمئة ألف جرعة جديدة من لقاح فايزر، إضافة إلى اتفاقية مع البنك الدولي لشراء مليون جرعة جديدة من هذا اللقاح”.

وردا على سؤال حول توقيت إعطاء الجرعة الثالثة، أوضح الابيض أنه “سيتم أخذ وضع البلد في الاعتبار وعدم حصول فئات معينة على اللقاح حتى الآن”. وأكد أنه “سيتم في المرحلة اللاحقة وفي الوقت المناسب تحديد الفئات التي ستحصل على هذه الجرعة الثالثة، بحيث تعطى الأولوية لمن هم أكثر عرضة للخطر، على أن يعود القرار النهائي للجنتين الوطنية والتنفيذية إستنادا إلى عدد اللقاحات الموجودة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام