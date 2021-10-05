السفير الايراني يلتقي أمين مجلس الامن الوطني الأرميني

التقى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في يريفان عباس بدخشان ظهوري، يوم الاثنين، أمين مجلس الأمن الوطني الأرميني، وبحث معه آخر التطورات في المنطقة والعلاقات بين البلدين.

وبحسب وكالة “نيوز أرمينيا” ، ناقش أمين مجلس الأمن الوطني الأرميني آرمن غريغوريان، وسفير الجمهورية الإسلامية الايرانية، قضايا الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما بحث الجانبان آفاق التعاون لحل التحديات الجديدة في المنطقة والعلاقات الاقتصادية بين أرمينيا وإيران ، لا سيما تطوير محافظة سينيك ، وشددا على أهمية ميناء تشابهار جنوب إيران.

وناقش الجانبان عدة قضايا أخرى على جدول أعمال أرمينيا وإيران، وشدد السفير الإيراني على أن طهران تحاول تعزيز علاقاتها مع دولة أرمينيا الصديقة على أعلى مستوى.

يذكر ان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، صرح في مؤتمره الصحفي المشترك مع وزير خارجية أرمينيا، آرارات ميرزويان بطهران أمس الاثنين ، إنّ على دول المنطقة أن “تدرك أنّ جميع مشاكل المنطقة يجب أن تحل عبر الحوار بين دول المنطقة دون التدخل الأجنبي”.

وأضاف أمير عبداللهيان أنّه اتفق مع نظيره الأرميني على “رسم خط جديد للعلاقات بين البلدين”، وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والسياحية.

وأعرب عن اهتمام طهران “بتعزيز التعاون مع أرمينيا بخصوص التجارة، والاستفادة من الطريق البري التجاري بين البلدين”، مشيراً إلى أنّه وفي الأسبوع المقبلة “سيشهد البلدان تحرّك علاقات جديدة في مختلف المجالات”.

وأوضح أنّ “الأزمة الحالية في منطقتنا”، في إشارة إلى التوتر بين إيران وأذربيجان، هي ببسبب “حضور قوات الكيان الصهيوني”، معلناً “بصوتٍ عال” أنّ بلاده “لن تسمح لبعض القوات الأجنبية بالتدخل في علاقتها مع أرمينيا”.

المصدر: وكالة فارس