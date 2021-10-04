الأمن الروسي يحبط نشاط خلية تابعة لـ “حزب التحرير الإسلامي” في موسكو

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الإثنين، القضاء في موسكو على خلية إرهابية تابعة لتنظيم “حزب التحرير الإسلامي” المحظور في روسيا، وتم اعتقال ثمانية من عناصرها.

وجاء في بيان لمكتب جهاز الأمن “تم الكشف عن نشاط خلية تابعة للتنظيم الإرهابي الدولي “حزب التحرير الإسلامي” في موسكو وفي مقاطعة موسكو، واعتقال اثنين من متزعيميها إضافة إلى 6 آخرين”، مضيفا، أن الإهابيين قاموا بـ “أنشطة مناهضة للدستور” على أساس مبدأ إنشاء “خلافة عالمية والإطاحة بالحكومة عن طريق العنف”.

وأشار البيان إلى “قيام المجموعة بنشر أيديولوجية إرهابية بين سكان منطقة موسكو. وتمت مصادرة مواد دعائية محظورة”. وتم فتح قضية جنائية والتحقيق جار، في حين لم يتم تحديد متى جرت هذه العملية الخاصة.

وتجدر الإشارة إلى أنه بقرار صدر عام 2003 من المحكمة العليا في روسيا تم اعتبار تنظيم “حزب التحرير الإسلامي”، منظمة إرهابية وحظر نشاطها داخل البلاد.

المصدر: سبوتنيك