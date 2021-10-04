الجيش البريطاني يتولى توزيع المحروقات على محطات الوقود

وصل أفراد من الجيش البريطاني الاثنين إلى مستودع لشركة “بي.بي” بعدما أمرتهم الحكومة بالمساعدة في توصيل الوقود للمساهمة في التعويض عن نقص حاد في سائقي الشاحنات. وأُنهكت سلاسل الإمداد المختلفة في بريطانيا، من البنزين إلى الدواجن والأدوية والحليب، وصولا إلى نقطة الانهيار جراء نقص العمالة في أعقاب أزمتي الانفصال عن الاتحاد الأوروبي (بريكست) وكوفيد-19. وأدى شراء مكثف للوقود بدافع الذعر، في ظل نقص سائقي الشاحنات، إلى مشاهد فوضوية في أنحاء مدن رئيسية الأسبوع الماضي، مع توقف صفوف من السائقين لملء خزانات سياراتهم.

وتشاجر البعض بالأيدي للحصول على مضخات البنزين، في حين خزن آخرون الوقود في زجاجات مياه قديمة. في غضون ذلك، قال وزير المالية ريشي سوناك لراديو إل.بي.سي “كإجراء احترازي إضافي، أرسلنا السائقين الإضافيين للعمل”. وأضاف “أعتقد أن الوضع يتحسن الآن يوميا منذ أكثر من أسبوع… ومع تراجع الطلب مجدداً إلى مستويات أكثر طبيعية، فإنه من المتوقع أن تحل الأمور نفسها بنفسها”.

لكن بحسب وكالة “رويترز، فإن “ما لا يقل عن 10 محطات للوقود لا تزال مغلقة في أنحاء لندن”. وقال اتحاد تجار بيع البنزين بالتجزئة، إن حوالي 22 بالمئة من محطات الوقود في لندن وجنوب شرق البلاد ما زال دون وقود، وأوضح المدير التنفيذي للاتحاد جوردون بالمر أن عودة المخزونات إلى مستوياتها الطبيعية قد يستغرق ما بين أسبوع وعشرة أيام. من جهتهم، نفى وزراء بريطانيون مرارا وجود أي صلة بين أزمة الوقود والبريكست، ووصفوا نقص سائقي الشاحنات بأنه مشكلة عالمية، مع أن محطات الوقود في الدول الأوروبية المجاورة لم تشهد صفوفاً من السائقين المنتظرين لملء خزاناتهم.

المصدر: روسيا اليوم