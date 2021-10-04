نيترات البقاع وطمس الحقائق: خلاصة الاستطلاع

طرح موقع المنار الاسبوع الماضي استطلاع رأي حول النيترات المكتشف في منطقة البقاع والتحقيقات في هذه القضية.

وجاء الاستطلاع والنتائج كالتالي:

هل تعتقد ان هناك محاولة لطمس الحقائق في قضية “نيترات البقاع”؟

نعم (98%)

كلا (2%)

عدد المشاركين

تعتقد اغلبية ساحقة من المستطلعين ان هناك محاولة لاخفاء وتغطية الحقائق في هذا الملف بهدف عدم اخذ القضاء مجراه السليم وحرف الانظار عبر جهد سياسي واعلامي الى مكان اخر، وهو ما يجب تصويبه سياسيا وقضائيا وشعبيا لا سيما ان كشف حقائق نيترات البقاع ربما يوصل الى نتائج في ملف مرفأ بيروت ايضا.