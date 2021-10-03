زحمة سير على اوتوستراد الجية مقابل محطة كورال باتجاه بيروت على خلفية اشتعال سيارة في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 3 2021 - 20:28

زحمة سير على اوتوستراد الجية مقابل محطة كورال باتجاه بيروت على خلفية اشتعال سيارة في المحلة

منذ 26 mins 3 October، 2021
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