تأمين المازوت الايراني لافران صيدا عبر شركة الامانة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2021 - 16:42

تأمين المازوت الايراني لافران صيدا عبر شركة الامانة

منذ 55 mins 1 October، 2021
المازوت الايراني في صيدا
لبنان

أعلنت منطقة صيدا في حزب الله في بيان لها الجمعة “انها لبت نداء رئيس نقابة أصحاب الأفران في صيدا والجنوب، بعدما ناشد الاخير المعنيين تأمين مادة المازوت الضرورية لإستمرار عملهم، حيث تم تأمين المازوت اللازم عبر محطة الامانة لعدد من الافران بغية عدم توقفها عن العمل”.

وأثنى الاهالي على هذه الخطوة وسرعة الاستجابة، التي دلت على ان حزب الله ينفذ وعده بتوزيع المازوت للقطاعات الحيوية دون تمييز بين منطقة واخرى، وشكروا محطة الامانة التي وصلت الى عاصمة الجنوب ومنعت توقف انتاج الرغيف تحت اي ذريعة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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