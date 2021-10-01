غرفة التحكم المروري: حركة المرور ناشطة من جسر خلدة باتجاه انفاق المطار – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2021 - 09:18

غرفة التحكم المروري: حركة المرور ناشطة من جسر خلدة باتجاه انفاق المطار

منذ 46 mins 1 October، 2021
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