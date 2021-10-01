حركة أمل نعت عقيلة الامام السيد موسى الصدر ودعت الى أوسع مشاركة في تشييعها في صور السبت – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2021 - 01:12

حركة أمل نعت عقيلة الامام السيد موسى الصدر ودعت الى أوسع مشاركة في تشييعها في صور السبت

منذ 1 ساعة 1 October، 2021
حركة امل
لبنان

نعت حركة أمل في بيان، “إلى جماهيرها المؤمنة السيدة باروين خليلي حرم الإمام القائد المغيب السيد موسى الصدر والسيدة المجاهدة أم صدري، رفيقة درب الإمام في الجهاد”.

أضاف البيان : أمضت معظم حياتها صابرة محتسبة، حضنت عائلتها في أصعب الظروف، فكانت مثال المرأة الزينبية المجاهدة. رحلت وفي قلبها غصة الغياب. رحم الله فقيدتنا الغالية وأسكنها فسيح جناته، وألهم الإمام في غربته، والعائلة في مصابها الصبر والسلوان، والمحبين عظيم الأجر والثواب”.

ودعت الحركة الى أوسع مشاركة في التشييع الذي سيقام في مدينة صور، الساعة الحادية عشرة من صباح السبت المقبل في 2 تشرين الأول.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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