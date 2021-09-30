تلف كمية من المخدرات المضبوطة من قبل مكتب المكافحة الإقليمي في زحلة

أتلف مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في زحلة بتاريخ 29 الحالي، كميات من المخدرات المضبوطة لديه، وذلك في مكب رعيت للنفايات، بناء على إشارة القضاء المختص، في حضور كلٍ من: النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، رئيس قسم المباحث الجنائية العامة العقيد مارون الخوند، رئيس مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في زحلة المقدم إلياس شلهوب، الرائد قاسم صفوان أحد ضباط شعبة العلاقات العامة، رئيس قلم النيابة العامة التمييزية الأستاذ ريمون قزحيا، وعدد من ضباط ورتباء المكتب.

وقبل البدء بعملية التلف ألقى القاضي بركات كلمة، اختصر فيها واقع تجارة المخدرات في منطقة البقاع، منوها ب”الجهود الاستثنائية التي يقوم بها رئيس وضباط ورتباء مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في زحلة ضمن نطاقهم الإقليمي”، واصفا إياها ب”المهمة شبه المستحيلة على مساحة منطقة البقاع التي تقدر ب 43 % من مساحة لبنان، نظرا لما يعانونه من نقص في العديد والعتاد والتجهيزات”، مثنيا على دورهم في “توقيف المطلوبين وضبط الممنوعات، ولا سيما في هذه الظروف الصعبة التي تمر فيها البلاد”.

وأشار القاضي رمضان في كلمته إلى أنه “تم توقيف حوالى /750/ شخصا في البقاع منذ مطلع العام الجاري، من بينهم /50/ مروجا و/5/ تجار يرأسون عصابات خطرة للغاية”.

اما المخدرات المضبوطة التي تم تلفها فهي على الشكل التالي:

– حشيشة كيف: /3,869584/ طن.

– /593/ كلغ حشيشة غير مصنعة.

– /206,500/ كلغ تبن حشيشة.

– /20/ كلغ شتول حشيشة.

– /343/ كلغ بذور حشيشة.

– /8988/ كلغ ماريجوانا.

– /2,320/ كلغ كوكايين.

– /4504118/ حبة كبتاغون.

– /48570/ حبة ترامادول.

– /615,674/ كلغ بودرة مختلفة الأنواع.

– /1753/ ليترا من المواد الكيمائية المختلفة.

– /267/ من الأدوات والميازين التي تُستخدم في عمليات تصنيع وتوضيب المخدرات.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام