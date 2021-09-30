الصين ستطلق في الـ2028 جيلاً جديداً من الصواريخ يمكنها حمل مركبة مأهولة إلى القمر

قالت شركة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية، اليوم الأربعاء، إنَّ “من المتوقّع أن تُطلق الصين الجيل الجديد من الصواريخ الشديدة التحمل في العام 2028، والتي ستكون قويَّةً بدرجةٍ تكفي لإرسال مركبةِ فضاءٍ مأهولةٍ إلى القمر”.

وأكد نائب المصمّم في الشركة ليو بينغ أنَّ “صاروخ الإطلاق الجديد سيكون قادراً على وضع مركبةِ فضاءٍ تزن بين 15 و50 طنّاً على المسار إلى القمر”.

وأضاف بينغ للصحافيين، خلال معرض طيرانٍ كبيرٍ في مدينة تشوهاي جنوب الصين، أنَّ “الصاروخ سيكون قويّاً بدرجةٍ تكفي لوضع مسبارٍ وزنه بين 12 و44 طنّاً على مساره إلى المريخ”.

ولم يذكر المسؤول في شركة الفضاء الصينية اسم الصاروخ الجديد.

وكانت الصين قد تنبّأت من قبل بأنَّها ستستكمل تصميم وبناء صاروخٍ بقوّةِ دفعٍ كافيةٍ لنقل رواد الفضاء إلى القمر بحلول العام 2030، كما تركّز الصين أيضاً على إعادة بعثة أرسلتها إلى المريخ لجمع عينات بحلول العام نفسه.

وأكملت الصين، في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، بعثتها غير المأهولة “تشانغ-آه 5” لجمع عيّنات من سطح القمر.

المصدر: الميادين