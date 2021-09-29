مصرف لبنان أعلن تمديد العمل بالتعميم 151 حتى 31 كانون الثاني 2022

اعتبرت وحدة الإعلام والعلاقات العامة في مصرف لبنان في بيان ان “تعديل سعر صرف الدولار للتعميم 151 سيكون له تداعيات كبيرة على الكتلة النقدية وسعر صرف الدولار في غياب خطة اقتصادية ومالية شاملة والتي نأمل أن يتم وضعها في أقرب وقت ممكن”.

اضافت “وعليه، قرر المجلس المركزي تمديد العمل بالتعميم 151 لتاريخ 31/01/2022، لاعطاء الوقت للحكومة لتقديم مشروعها الإصلاحي. وبالتوازي تم تعديل التعميم رقم 158 بحيث سمح للمودع الاستفادة من التعميمين 158 و 151 بالتزامن في مصارف مختلفة، ما يسمح بتحسين متوسط سعر الصرف الذي يستفيد منه ويزيد من قدرته الشرائية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام