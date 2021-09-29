الرئيس التونسي قيس سعيد يكلف نجلاء بودن رمضان بتشكيل الحكومة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2021 - 14:38

الرئيس التونسي قيس سعيد يكلف نجلاء بودن رمضان بتشكيل الحكومة

منذ 1 ساعة 29 September، 2021
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