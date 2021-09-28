“الجهاد”: القضية الفلسطينية ستبقى حية و”إسرائيل” الى زوال

أكد مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين داوود شهاب الثلاثاء أن “ذكرى انتفاضة الأقصى من المناسبات الهامة التي تستعيد معها الذاكرة الفلسطينية سنوات من الكفاح والجهاد والمقاومة”، وأوضح أن “أهم ما ميز هذه الانتفاضة الوحدة بين الشعب الفلسطيني وفصائله”.

وقال شهاب في حديث له بمناسبة ذكرى اشتعال انتفاضة الأقصى عام 2000 “الانتفاضة محطة ملهمة لهذا الجيل الشاب الذي بدأ اليوم بقيادة المقاومة خاصة في الضفة الغربية التي يتقدم فيها الشباب كل الصفوف في مواجهة الاحتلال ويقدمون التضحيات الكبيرة”، ولفت الى ان “القضية الفلسطينية ستبقى حية وإسرائيل الى زوال بعون الله تعالى”.

المصدر: فلسطين اليوم