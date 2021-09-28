التحكم المروري: تم رفع الشاحنة على طريق عام الكحالة والسير الى تحسن تدريجي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2021 - 12:10

التحكم المروري: تم رفع الشاحنة على طريق عام الكحالة والسير الى تحسن تدريجي

منذ 9 mins 28 September، 2021
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