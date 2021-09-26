جيش الاحتلال يعترف بإصابة ضابط وجندي صهيوني بجروح خطيرة خلال الاشتباكات فجر اليوم في برقين بالضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 26 2021 - 12:26
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لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و81799597 و81645957 و01277519
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
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جيش الاحتلال يعترف بإصابة ضابط وجندي صهيوني بجروح خطيرة خلال الاشتباكات فجر اليوم في برقين بالضفة الغربية
منذ 26 mins
26 September، 2021
عاجل
اشتباكات الضفة
جنين
جيش الاحتلال
شهداء فلسطينيون
التعليقات
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