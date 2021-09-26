جيش الاحتلال يعترف بإصابة ضابط وجندي صهيوني بجروح خطيرة خلال الاشتباكات فجر اليوم في برقين بالضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 26 2021 - 12:26

جيش الاحتلال يعترف بإصابة ضابط وجندي صهيوني بجروح خطيرة خلال الاشتباكات فجر اليوم في برقين بالضفة الغربية

منذ 26 mins 26 September، 2021
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