العدو الاسرائيلي أغلق قرية سوسيا بالخليل المحتل واعتدى على وفد أوروبي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2021 - 15:10

العدو الاسرائيلي أغلق قرية سوسيا بالخليل المحتل واعتدى على وفد أوروبي

منذ 44 mins 24 September، 2021
العدو الاسرائيلي
عربي وإقليمي - فلسطين

احتجزت قوات العدو الإسرائيلي الجمعة وفدا أوروبيا أثناء زيارته لقى جنوب مدينة الخليل بالضفة المحتلة، فيما أعلن اعتبار قرية سوسيا منطقة عسكرية مغلقة.

وقالت مصادر فلسطينية “كان وفدا من الاتحاد الأوروبي يزور قرى التواني وسوسيا ومسافر يطا جنوب الخليل للاطلاع على التحديات والصعوبات التي تواجه المواطنين الفلسطينيين”، وأفادت أن “مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين بحماية جيش الاحتلال اعتدت على عددٍ من الفلسطينيين اثناء استقبال الوفد الأوروبي في قرية سوسيا”.

وأوضحت المصادر أن “المستوطنين حاولوا اقتحام قرية سوسيا خلال زيارة الوفد، وتصدى لهم الأهالي، ما أدى إلى وقوع إصابات، من بينهم منسق لجان مقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، الذي أصيب بجروح في رأسه وصدره، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

المصدر: فلسطين اليوم

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