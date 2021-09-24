الشيخ ياسين: لتحديد المسؤوليات عن أزمة المحروقات والعمل لمعاقبة المحتكرين

تمنى رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي في تصريح “أن ينطلق العمل الحكومي بجدية كاملة، لإعادة الثقة بالعملة والإقتصاد اللبناني بعد إعطاء الثقة للحكومة من قبل المجلس النيابي”.

وقال:” إن الإهتمام بالوضع الإقتصادي له الاولوية على ما عداه في هذه الظروف، لأن دعم الإقتصاد ينعكس إستقرارا أمنيا وإجتماعيا في لبنان، مجددا”مطالبة جميع القوى السياسية وعي حساسية ودقة المرحلة والإبتعاد عن المناكفات، ورمي الإشاعات الخاطئة والهادفة لتوتير الأجواء”.

أضاف: “إننا نتساءل وبإستغراب عمن يقف وراء هذه البلبلة في اسواق النفط حتى اصبح المواطن يعيش بين احتكار التجار وجشع شركات الاستيراد، وطمع المحتكرين والمتاجرين في السوق السوداء”.

وتابع: “نطالب بتحديد المسؤوليات عن أزمة المحروقات، والعمل لمعاقبة المحتكرين لأن التلاعب بأسعار العملة الوطنية واحتكار المحروقات والدواء هم الخطر الاكبر على مسيرة الانقاذ”.

وختم ياسين متمنيا على المسؤولين اللبنانيين “الاسراع في ترسيم الحدود البحرية وتوقيع المرسوم المتعق بذلك، لان ذلك من شأنه تقوية موقف الوفد اللبناني المفاوض والاسراع بتحصيل الحقوق اللبنانية في المياه الاقليمية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام