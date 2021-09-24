مركز الأمراض الأميركي يوصي بجرعة معززة من لقاح كورونا للأشخاص ما بين 50 ـ 64 سنة وما بين 19 ـ 49 ويعانون من أمراض مناعية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2021 - 10:22
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حزب الله يعلن وصول الباخرة الثانية المحملة المازوت والقادمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية الى مرفأ بانياس
الرئيس عون يلقي عصر اليوم كلمة لبنان أمام الأمم المتحدة ويتناول فيها شؤون لبنان واعتداء العدو الجديد على حقوقه النفطية
رئيس الحكومة يبحث مع الرئيس الفرنسي في باريس كيفية معالجة الأزمتين المالية والاقتصادية وسبل المساعدة الفرنسية
الجيش اللبناني: وحداتنا تعيد انتشارها في المناطق كافة للحد من الأعباء الاقتصادية عن الجيش والتخفيف عن كاهل العسكريين
الجيش اللبناني: الوحدات تستمر بإقامة نقاط مراقبة في جميع المناطق وتعمل على تسيير دوريات وتنفيذ مهمات حفظ الأمن
وزير الطاقة والمياه وليد فياض يقترح خطة دعم للنقل العام وتخصيص جزء من أموال صندوق النقد لبناء شبكة أمان اجتماعية
وزير الاتصالات جوني القرم جال في شركة تاتش: الأولوية لعدم انقطاع خدمة الاتصالات والانترنت وتطوير الشبكة
هيئة التنسيق النقابية: مستمرون بمقاطعة العام الدراسي والمسؤولية عن ضياعه تتحملها الحكومة في حال المماطلة بتنفيذ المطالب
اطلاق نار وتضارب بالعصي في خلاف فردي عند مستديرة العبدة في عكار
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: تحرير محافظة البيضاء من العناصر التكفيرية في عملية "فجر الحرية"
العميد سريع: قواتنا نجحت بتحرير الصومعة ومسورة وأجزاء من مديرية مكيراس بمساحة تقدر بـ2700 كلم مربع خلال 48 ساعة
الناطق باسم الحكومة الفرنسية: الأزمة بين باريس وواشنطن ليست تجارية وصناعية بقدر ما هي أزمة سياسية واستراتيجية
وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن: واشنطن تسعى لمعالجة جميع المخاوف بشأن إيران
وزير الخارجية الأميركي: ندرك أن المصالحة مع فرنسا بعد أزمة الغواصات ستستغرق وقتا وتتطلب عملا دؤوبا من جانب واشنطن
مجلس النواب الأمريكي يصوت على مشروع قانون لمنح الكيان الصهيوني مليار دولار إضافي لتحديث نظام القبة الحديدية
لجنة في الكونغرس الأميركي تستدعي 4 أشخاص من المقربين للرئيس السابق دونالد ترامب للحديث عن دوره في أحداث الكابيتول
الشرطة الأميركية: قتيل و12 جريحا عندما فتح مسلح النار في متجر قرب ممفيس بولاية تينيسي
استقالة مفوض الصحة في نيويورك وسط انتقادات له على خلفية التقليل من أعداد الوفيات بفيروس كورونا في دور رعاية المسنين
إيطاليا: توقيف النائب الانفصالي في البرلمان الأوروبي والرئيس السابق لإقليم كاتالونيا الإسباني في سردينيا
البرازيل: عشرات المتظاهرين يحتلون لفترة وجيزة مقر بورصة ساو باولو احتجاجا على اتساع رقعة التفاوت الاقتصادي في البلاد
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و81799597 و81645957 و01277519
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه تحذر من خطر تصعيد الحرب الأهلية في بورما
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و81799597 و81645957 و01277519
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
أنطونيو غوتيريش: النظام الصحي في أفغانستان على شفا الانهيار وإذا لم تتخذ إجراءات فورية سيواجه البلد كارثة إنسانية محدقة
إدارة الغذاء والدواء الأميركية تجيز إعطاء جرعة ثالثة من لقاح فايزر للمسنين وأولئك "المعرّضين للخطر"
المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه تحذر من خطر تصعيد الحرب الأهلية في بورما
الحكومة النيجيرية تعلن عزمها إنتاج 1.88 مليون برميل من النفط الخام يومياً في العام 2022
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و81799597 و81645957 و01277519
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
مركز الأمراض الأميركي يوصي بجرعة معززة من لقاح كورونا للأشخاص ما بين 50 ـ 64 سنة وما بين 19 ـ 49 ويعانون من أمراض مناعية
منذ 1 ساعة
24 September، 2021
لقاح كورونا
مركز الأمراض الأميركي
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