الغنوشي يدعو التونسيين إلى “النضال السلمي” بعد اجراءات الرئيس سعيّد الأخيرة

دعا زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي بعد الاجراءات التي اتخدها رئيس البلاد قيس سعيد أمس إلى “النضال السلمي” ضد “الحكم الفردي المطلق الذي قامت الثورة ضده”.

وقال الغنوشي في حديث لوكالة “فرانس برس”: “هذا رجوع إلى الوراء رجوع إلى دستور 1959 وعودة للحكم الفردي المطلق”، مضيفا “لم يعد هناك من مجال اليوم إلا النضال نحن حركة مدنية ونضالنا سلمي”.

واعتبر الغنوشي أن إعلان سعيد “انقلاب كامل الأركان ضد الديمقراطية ضد الثورة وضد إرادة الشعب، وألغى أهم المؤسسات الديموقراطية في البلاد”.

وتابع: “دعونا شعبنا إلى الانخراط في كل عمل سلمي يقاوم الديكتاتورية ويعود بتونس إلى مسار الديموقراطية… نحن نريد أن نعيد قطار تونس على سكة الديموقراطية”.

المصدر: وكالات