نقابة مستخدمي الضمان: توقف العمل في مركز الصندوق على طريق المطار اعتبارا من الغد

اعلن رئيس نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسن حوماني، في بيان، “توقف العمل في مركز الضمان – طريق المطار اعتبارا من صياح يوم غد الجمعة لغاية اليوم الذي يسمح فيه لمستخدمي المكتب بدخول مركز عملهم”، مناشدا “الاجهزة الامنية ازالة المخالفات من امام المركز بسبب ما تشهده الطريق للوصول الى محطة الايتام”.

وقال حوماني :” بعد فشل المساعي المستمرة منذ أشهر عدة لفتح مداخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مكتب طريق المطار، وبسبب اصرار محطة الايتام على تلبية زبائنها نهارا ورفضها للحل الليلي، وهي تعلم وترى الذل والضرر الذي لحق ويلحق يوميا بالمواطنين، لا سيما اصحاب العمل والمضمونين الذين يتعاملون مع مركز طريق المطار، وبسبب مجاراة السلطات المحلية والامنية للمحطة المذكورة والاقفال التام على مكتب طريق المطار ومستخدميه، وبالتالي تعطيل مصالح ما يزيد عن مئة واربعين الف مضمون ومستفيد من هذا المركز”.

وكرر مناشدته “الاجهزة الامنية والسلطات المحلية ازالة المخالفات القانونية من امام مركز طريق المطار”، ويعتذر من “المضمونين واصحاب العمل، عن توقف العمل في هذا المركز اعتبارا من صباح يوم الجمعة الواقع في 24/9/2021 لغاية اليوم الذي يسمح فيه لمستخدمي مكتب طريق المطار بدخول مركز عملهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام