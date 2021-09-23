طوابير المحطات امام امتحان الانفراج الجزئي

تستمر الطوابير امام محطات الوقود وسط توقعات بانفراجات جزئية بعد اعتماد تسعيرة جديدة لصفيحة البنزين على اساس 14000 ليرة للدولار.

ويوم أمس شهد تجاذباً بين وزارة الطاقة ونقابة اصحاب المحطات. فبعد تحذير وزير الطاقة وليد فياض محطات من ما اسماه الاستمرار في اعمال تضر بمصلحة المواطنين تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية رد امين سر نقابة أصحاب المحطات حسن جعفر على فياض معتبرا أنه من غير المقبول أن تكون المحطات كبش محرقة ، مشيرا الى ان التأخير في اصدار جدول تركيب الاسعار جعل بعض الشركات تمتنع عن تسليم المحروقات وبالتالي لم تسلم المحروقات إلى كل المحطات.