الصين تهاجم اتفاق الشراكة بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا

اعتبرت الحكومة الصينية أن إبرام الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا اتفاق شراكة جديدة يشمل بناء غواصات للجيش الأسترالي يقوض الاستقرار الإقليمي ويمثل خطوة غير مسؤولة.

وقال سفير الصين لدى الولايات المتحدة، تسين غان، خلال مؤتمر فيديو نظمه صندوق جورج بوش ومركز جيمي كارتر: “التعاون حول الغواصات النووية بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا لن يؤدي إلا إلى تسارع سباق التسلح”.

وأضاف تسين غان: “إنه يقوض السلام والاستقرار الإقليميين ويتجاهل الجهود الدولية الرامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية… هذا الأمر غير مسؤول للغاية”.

المصدر: وكالات