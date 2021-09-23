طهران: العلاقات الإيرانية الأوروبية لا يجب أن تخضع للرؤية الأمريكية

اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن “العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإيران لا يجب أن تخضع لطبيعة عمل ورؤية الولايات المتحدة غير البناءة تجاه إيران”.

وخلال مباحثاته مع نظيره الإسباني خوسي مانويل البارز، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أشاد عبداللهيان، بتاريخ العلاقات بين إيران وإسبانيا على مدى 400 عام، مؤكدا بذل جهود حثيثة وجادة من أجل الارتقاء بهذه الأواصر.

وقال إن “العلاقات السياسية والاقتصادية والبرلمانية بين طهران ومدريد، ماضية بالاتجاه الصحيح، لكن هناك حاجة إلى اعتماد مشاريع جديدة في المجالات الصحية والصناعية والعلمية والتقنية والثقافية والسياحية والتجارية، ودعم نشاطات شركات القطاع الخاص في كلا البلدين”.

وأشاد بالتعاون الصحي والطبي وسط ذروة تفشي كورونا، معتبرا أنها “مرحلة لن تنسى على صعيد التعاون بين إيران وإسبانيا”.

وعن العلاقات الإيرانية الأوروبية، شدد على إرادة طهران في تحديد علاقات متوازنة مع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن “العلاقات الإيرانية الأوروبية يجب ألا تخضع لطبيعة تعامل ورؤية أمريكا غير البناءة”.

وتابع أن “العلاقات مع أوروبا، وفقا لنهج الحكومة الإيرانية الجديدة، لا تنحصر في الترويكا وإنما تشمل جميع دول القارة الخضراء”.

المصدر: وكالة ارنا