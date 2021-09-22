إرباك في السوق النفطي بعد التسعيرة الجديدة لصفيحة البنزين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 22 2021 - 20:12

إرباك في السوق النفطي بعد التسعيرة الجديدة لصفيحة البنزين

منذ 15 mins 22 September، 2021
تقارير مصورة - لبنان

إرباك في السوق النفطي بعد التسعيرة الجديدة لصفيحة البنزين.

المصدر: قناة المنار

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