اتصال هاتفي بين ماكرون وبايدن على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين بلديهما

سيجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي جو بايدن، على خلفية الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة المتواصلة بين الدولتين.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال أن “ماكرون وبايدن سيجريان اتصالا بخصوص التوترات الدبلوماسية التي برزت بين باريس وواشنطن في الأيام الأخيرة، في ظل قرار حكومة أستراليا إلغاء صفقة غواصات هائلة مع فرنسا”، وتابع “ستجري المكالمة بمبادرة من بايدن لمناقشة أزمة الثقة الحالية بين الدولتين وبحث حيثيات إعادة الشراكة على أساس واضح”.

ولفت المتحدث إلى أن “ماكرون يتوقع من هذه المكالمة توضيحات من واشنطن بشأن القرار الأمريكي لإبقاء حليف أوروبي (باريس) بعيدا عن تبدلات هيكلية تخص التعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وإطلاق عملية جدية ومحددة زمنيا وعالية المستوى تسمح بتهيئة الظروف الملائمة لاستعادة الثقة بالأفعال عبر خطوات ملموسة، وليس فقط بالأقوال”.

المصدر: روسيا اليوم