بو حبيب عرض مع وزيرة التعاون البلجيكي شؤون الاقتصاد والنازحين

استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب وزيرة التعاون البلجيكي ميريام كيتير، واستمعت منه إلى خطة الحكومة في اطار النهوض الاقتصادي والتعاون مع صندوق النقد الدولي، وأهمية اعطاء قطاعي الكهرباء والانترنت الاهتمام الممكن بغية المساهمة في تحسينه، وسألت كيتير بدورها، عن خطط الاصلاح في قطاع الكهرباء.

وشكر بو حبيب لكيتير “المساعدات التي تقدمها بلادها”، ووعدت بدورها بـ “المزيد من المساعدات التي توفرها بلجيكا في اطار برنامج الغذاء العالمي”.

وتطرق اللقاء الى أزمة النازحين السوريين وأبدت تفهمها “صعوبة الوضع في لبنان لجهة استضافة النازحين”. ووعدت بـ “النظر في امكانية مساعدة الجيش اللبناني”. وقدمت التعازي بـ “الضحايا الذين سقطوا من جراء انفجار مرفأ بيروت”.

واستقبل الوزير بو حبيب الوزيرة السابقة الدكتورة منال عبد الصمد نجد، مهنئة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام