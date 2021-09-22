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September 22 2021 - 10:44

الصين: بؤرة جديدة محتملة لانتشار كورونا

منذ 1 ساعة 22 September، 2021
كورونا في الصين
أخبار دولية - الصين

أعلنت الصين يوم الأربعاء، اكتشاف ثلاث حالات إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا، في مدينة هاربين، المركز الإداري لمقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرقي الصين.

ولمنع انتشار العدوى، أغلقت سلطات المدينة رياض الأطفال والمدارس الثانوية ودور السينما والصالات الرياضية لمدة أسبوع، وبدأت حملة اختبار جماعي للسكان. ونُصح السكان بتجنب السفر بوسائل النقل العام ما أمكن، وعدم مغادرة منازلهم، وتم تحديد العديد من المناطق في هاربين بأنها مناطق “خطر متوسط للإصابة”.

وقبل الإعلان عن اكتشاف إصابات داخلية بعدوى فيروس كورونا في هاربين، كان محور انتشاره على مقاطعة فوجيان جنوب شرقي البلاد، حيث تم تسجيل 418 حالة إصابة منذ 10 ايلول/ سبتمبر، غير مرتبطة بإصابات وافدة من الخارج.

المصدر: وكالة رويترز

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