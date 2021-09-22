نيبينزيا : مسألة رفع العقوبات الأممية عن حركة “طالبان” لم تناقش في مجلس الأمن الدولي..

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأربعاء إن مجلس الأمن الدولي لم يناقش مسألة رفع العقوبات الأممية عن حركة طالبان .

وتابع نيبينزيا في مقابلة مع وكالة سبوتنيك ردا على سؤال حول ما إذا كان أعضاء مجلس الأمن يناقشون إمكانية وضع خارطة طريق للرفع التدريجي لعقوبات الأمم المتحدة عن طالبان ، قائلا ، ان” مسألة رفع العقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن الدولي على حركة طالبان (المحظورة في روسيا) ليست على جدول الأعمال المجلس في الوقت الحالي “، لافتا إلى انه” عاجلا أم آجلا ، يتعين حل هذه المشكلة”.

ووفقا له، لا يمكن القيام بهذا الإجراء على عجل ، بل انطلاقا من ضرورة مراقبة تطور الوضع بعناية..

يشار إلى أن حركة طالبان سيطرت الأحد الماضي على أفغانستان، بعد فرار الرئيس أشرف غني، قائلاً إنه آثر تجنب سفك الدماء.

وكانت الحركة شنت هجوماً واسع النطاق في أيّار/مايو، مع بدء الانسحاب الكامل للقوّات الأجنبيّة وخصوصاً الأميركية من البلاد، بعد عقدين على إزاحتها من الحكم من قبل ائتلاف بقيادة الولايات المتحدة إثر هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001.

المصدر: وكالة سبوتنيك