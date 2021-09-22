الرئيس الصيني يتعهد بعدم بناء محطات لتوليد الطاقة بالفحم في الخارج – موقع قناة المنار – لبنان
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September 22 2021 - 08:28

الرئيس الصيني يتعهد بعدم بناء محطات لتوليد الطاقة بالفحم في الخارج

منذ 26 mins 22 September، 2021
(191213) -- JAKARTA, Dec. 13, 2019 (Xinhua) -- Aerial photo taken on Dec. 13, 2019 shows the power plant PLTU Java 7 in Bojonegara subdistrict of Banten province, Indonesia. Unit 1 of Indonesia's coal-fired power plant PLTU Java 7 developed by a consortium of Chinese and Indonesian companies officially kicked off commercial operation on Friday. The PLTU Java 7 power plant is currently operated by PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali which is a joint venture between China Shenhua Energy Co. Ltd. and PT Pembangkitan Jawa Bali - a subsidiary of Indonesia's state-owned electricity firm Perusahaan Listrik Negara. (© Du Yu/Xinhua News Agency/eyevine/Redux)Contact eyevine for more information about using this image: T: +44 (0) 20 8709 8709 E: info@eyevine.com http://www.eyevine.com
(191213) -- JAKARTA, Dec. 13, 2019 (Xinhua) -- Aerial photo taken on Dec. 13, 2019 shows the power plant PLTU Java 7 in Bojonegara subdistrict of Banten province, Indonesia. Unit 1 of Indonesia's coal-fired power plant PLTU Java 7 developed by a consortium of Chinese and Indonesian companies officially kicked off commercial operation on Friday. The PLTU Java 7 power plant is currently operated by PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali which is a joint venture between China Shenhua Energy Co. Ltd. and PT Pembangkitan Jawa Bali - a subsidiary of Indonesia's state-owned electricity firm Perusahaan Listrik Negara. (© Du Yu/Xinhua News Agency/eyevine/Redux)Contact eyevine for more information about using this image: T: +44 (0) 20 8709 8709 E: info@eyevine.com http://www.eyevine.com
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تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ بعدم قيام الصين ببناء المزيد من محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم في الخارج.
جاء ذلك في كلمة الرئيس الصيني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء في نيويورك.
وتعهد شي بأن “الصين ستعزز دعمها للدول النامية الأخرى في تطوير الطاقة الخضراء ومنخفضة الكربون، ولن تبني مشاريع جديدة للطاقة تعمل بالفحم في الخارج”.
وكانت الصين كمُصّدر، قد بنت المئات من محطات الطاقة هذه في بلدان أخرى، وتواصل بناء محطات محلية جديدة، على الرغم من انتقادات المدافعين عن البيئة.
وشدد شي أيضا على ضرورة الإسراع بالانتقال إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون وتحقيق الانتعاش والتنمية في مجال البيئة.
وأضاف أن “الصين ستسعى جاهدة إلى بلوغ ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قبل عام 2030 وتحقيق الحياد الكربوني قبل عام 2060. وهذا يتطلب عملا شاقا هائلا، وسنبذل كل جهد ممكن لتحقيق هذه الأهداف”.

المصدر: dpa

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