الرئيس الصيني يتعهد بعدم بناء محطات لتوليد الطاقة بالفحم في الخارج

تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ بعدم قيام الصين ببناء المزيد من محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم في الخارج.

جاء ذلك في كلمة الرئيس الصيني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء في نيويورك.

وتعهد شي بأن “الصين ستعزز دعمها للدول النامية الأخرى في تطوير الطاقة الخضراء ومنخفضة الكربون، ولن تبني مشاريع جديدة للطاقة تعمل بالفحم في الخارج”.

وكانت الصين كمُصّدر، قد بنت المئات من محطات الطاقة هذه في بلدان أخرى، وتواصل بناء محطات محلية جديدة، على الرغم من انتقادات المدافعين عن البيئة.

وشدد شي أيضا على ضرورة الإسراع بالانتقال إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون وتحقيق الانتعاش والتنمية في مجال البيئة.

وأضاف أن “الصين ستسعى جاهدة إلى بلوغ ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قبل عام 2030 وتحقيق الحياد الكربوني قبل عام 2060. وهذا يتطلب عملا شاقا هائلا، وسنبذل كل جهد ممكن لتحقيق هذه الأهداف”.

المصدر: dpa