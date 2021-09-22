الخارجية الاميركية: واشنطن تدين محاولة الانقلاب الفاشلة في الخرطوم

أدانت الولايات المتحدة الأميركية محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان، التي قالت السلطات السودانية إنهّا أحبطتها الثلاثاء، مؤكدة ضرورة محاسبة المتورطين.

وأصدرت الخارجية الأمريكية بيانا في وقت مبكر من صباح الأربعاء، جاء فيه، إن ” الأعمال المناهضة للديمقراطية كتلك التي حدثت في 21 ايلول/ سبتمبر في الخرطوم تقوض تطلعات الشعب السوداني في الحرية والعدالة، وتضع الدعم الدولي للسودان في خطر، بما في ذلك العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة”.

ودعا البيان الأميركي إلى محاسبة جميع المتورطين في الانقلاب الفاشل…

وأعلن الجيش السوداني في وقت سابق الثلاثاء، توقيف 21 ضابطا وعدد من الجنود الذين شاركوا في المحاولة الانقلابية الفاشلة.

المصدر: وكالة سبوتنيك