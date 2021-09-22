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September 22 2021 - 04:26

بايدن: بانسحابنا من أفغانستان أنهينا عهد الحرب ونفتتح عهد الدبلوماسية

منذ 1 ساعة 22 September، 2021
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أخبار دولية - الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن انتهاء “عهد الحرب التي لا نهاية لها” وافتتاح “عهد الدبلوماسية” في أعقاب الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.

وقال بايدن في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء: “أنهينا الـ 20 عاما من النزاع في أفغانستان، وبينما نضع حدا لهذا العهد من الحرب التي لا نهاية لها، نفتتح عهد دبلوماسية لا نهاية لها”.

وأضاف بايدن أن استخدام القوة العسكرية يجب أن يكون “آخر الأدوات، وليس الأداة الأولى”، ويجب “ألا يكون ردا على أي قضية في العالم”.

وأكد الرئيس الأمريكي: “بلا شك، ستحمي الولايات المتحدة نفسها، ونحن مستعدون لاستخدام القوة، لكن كل مهمة يجب أن تكون واضحة الملامح وقابلة للتحقيق”.

المصدر: وكالات

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