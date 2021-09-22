مجلس الدفاع السوداني يكشف عن اسم منفذ محاولة الإنقلاب

أعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني أن المحاولة الإنقلابية حصلت بقيادة اللواء ركن عبد الباقي الحسن عثمان ومعه 22 ضابطا برتب مختلفة وعدد من ضباط الصف والجنود.

وفي اجتماع للمجلس برئاسة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، تم استعراض الموقف الأمني في البلاد بعد أن وردت لدي الأجهزة الأمنية معلومات مساء أمس وصباح اليوم بالتخطيط والتنفيذ لمحاولة انقلابية.

وقال الفريق ركن يس إبراهيم وزير الدفاع في تصريح صحفي إن التحريات والتحقيقات الأولية للمحاولة الانقلابية أشارت إلى أن الهدف منها كان الاستيلاء على السلطة وتقويض النظام الحالي للفترة، مؤكدا أنه “تمت السيطرة الكاملة على المحاولة والقبض على كل المشاركين الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات وجار استكمال استجواب هذه المجموعة لتبيان تفاصيل هذه المحاولة”.

وشدد على أنه “تم إجهاض المحاولة في زمن وجيز، بيقظة وتضافر الأجهزة الأمنية، وذلك دون حدوث أي خسائر في الأرواح والممتلكات”، مشيرا إلى أن “القوات المسلحة ستظل على العهد بها دوما تحافظ على صون حقوق الوطن ومكتسبات الشعب السوداني”.

المصدر: وكالات