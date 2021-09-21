ارتفاع اسعار الاستهلاك 10,25% في شهر آب – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2021 - 13:32

ارتفاع اسعار الاستهلاك 10,25% في شهر آب

منذ 40 mins 21 September، 2021
الاحصاء المركزي
لبنان

أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر آب 2021، سجل ارتفاعا وقدره 10,25 % بالنسبة لشهر تموز 2021. كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:

– ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 7,17 %

– ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 9,67 %

– ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 12,21 %

– ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 11,78 %

– ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 9,85 %

– ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 12,84 %

وأشارت الى ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر آب 2021 سجل ارتفاعا وقدره 137,75 % بالنسبة لشهر آب 2020. كما بلغ تضخم اسعار الاستهلاك خلال الاشهر الثمانية الاولى من السنة 99,85 % .

ولمزيد من التفاصيل دعت ادارة الاحصاء المركزي الى الاطلاع على نتائج مؤشر الاسعار على صفحة الانترنت الخاصة بها على العنوان الاتي: www.cas.gov.lb.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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