وزير الخارجية الفرنسي: ما حدث بشأن أزمة صفقة الغواصات قطيعة في مبدأ الثقة بين الحلفاء – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2021 - 01:34

وزير الخارجية الفرنسي: ما حدث بشأن أزمة صفقة الغواصات قطيعة في مبدأ الثقة بين الحلفاء

منذ 1 ساعة 21 September، 2021
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