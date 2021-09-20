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September 20 2021 - 21:02

الهند تعتزم استئناف تصدير لقاحات كورونا الشهر المقبل

منذ 1 ساعة 20 September، 2021
الهند تسجل أكثر من 30 مليون إصابة بكورونا حتى الآن
أخبار دولية - الهند

أعلنت الهند أنها ستعاود التصدير والتبرع باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، الفائضة عن حاجتها، بدءا من تشرين الأول/أكتوبر بعد توقف خلال الفترة التي شهدت فيها البلاد طفرة هائلة في الإصابات بنيسان/أبريل.

وقالت وزارة الصحة الهندية، اليوم الاثنين، إن فائض اللقاحات سيستخدم “في الوفاء بالتزامها تجاه العالم في الحرب الجماعية ضد كوفيد-19”.

وبدأت الهند في تصدير اللقاحات في شهر يناير الماضي، قبل أن تتوقف عندما ضربتها موجة كبيرة من الإصابات.

وتسبب هذا التوقف في خفض إمدادات اللقاحات إلى الكثير من الدول النامية التي لم يعد لديها المخزون الكافي.

وكانت الهند قد صدرت وتبرعت بنحو 66 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا إلى نحو 100 دولة، قبل وقف التصدير.

المصدر: وكالات

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