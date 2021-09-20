ابو الحسن: على الحكومة تنفيذ برنامجها في ملف الكهرباء ودعم القطاعات الزراعية

اعتبر عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي ابو الحسن خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة البيان الوزاري الاثنني ان “عمر الحكومة القصير نسبيا لا يجب أن يشكل عائقا بل حافزا لتنفيذ برنامجها خصوصا في ملف الكهرباء”.

وطالب ابو الحسن “بالبدء فورا إصدار البطاقة التمويلية بإشرف البنك الدولي على ان تدفع بالدولار الاميركي”، رافضا “تمويلها من خلال استخدام القرض المخصص لمشروع النقل العام”.

واكد ابو الحسن ان “دعم القطاعات الزراعية يتطلب تصريف الإنتاج وفتح الأسواق الخارجية”، واشار الى ان “منع التهريب يتطلب رفع الدعم وإجراءات عملية وحاسمة من قبل القضاء والمجلس الاعلى للدفاع لكن الاهم انه يحتاج الى قرار سياسي من كل القوى المؤثرة والفاعلة لرفع الغطاء عن المهربين ومعاقبة المتورطين”، ودعا الى “تصحيح الرواتب والأجور من دون ان يؤدي ذلك الى التضخم”، وطالب “بإعادة النظر بالتقديمات الإجتماعية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام