الذهب: في انتظار الفيدرالي..هل من انهيار جديد؟

انخفض الذهب في تعاملات صباح يوم الاثنين في آسيا، مسجلاً أدنى مستوى له في أكثر من خمسة أسابيع. وفي هذه الأثناء، تعزز الدولار بينما ينتظر المستثمرون قرار السياسة الأخير من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

كما انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.31٪ لتصل إلى 1746.05 دولارًا بحلول الساعة 12:14 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (4:14 صباحًا بتوقيت جرينتش)، بعد أن وصلت إلى 1.741.8 دولارًا، وهو أدنى مستوى لها منذ 12 أغسطس، في وقت سابق من الجلسة. بينما ارتفع الدولار، الذي يتحرك عادة في اتجاه عكسي مع الذهب، يوم الاثنين.

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وتتجه كل الأنظار إلى ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيعلن البدء عن تقليص مشتريات الأصول عندما يصدر قراره بشأن السياسة يوم الأربعاء. ومن المحتمل أيضًا أن يصدر البنك المركزي توقعات اقتصادية جديدة وقراءة جديدة لتوقعات المسؤولين بشأن رفع أسعار الفائدة.

في حين صرح ستيفن إينيس، الشريك الإداري لشركة إس بي آي لإدارة الأصول، لرويترز أن المستثمرين بدأوا في التفكير في أن الإعلان عن تقليص مشتريات الأصول قد يكون وشيكًا وأنه قد تكون هناك مفاجأة صادمة في الرسم البياني النقطي.

وأضاف: “يبدو حقًا أن الأسواق تحولت إلى الاتجاه الهبوطي تمامًا للذهب، مع بعض مستويات الدعم الحرجة، بما في ذلك 1780 دولارًا و1750 دولارًا، وأعتقد أن هذا يفتح أمام اختبار مستوى الـ 1700 دولار”.

وستقوم البنوك المركزية الأخرى، بما في ذلك تلك الموجودة في اليابان والمملكة المتحدة وسويسرا والسويد والنرويج وإندونيسيا والفلبين وتايوان والبرازيل وجنوب إفريقيا وتركيا والمجر، بإصدار قراراتها المتعلقة بالسياسة على مدار الأسبوع.

أما بالنسبة لأخبار المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.2٪ إلى 22.13 دولارًا للأوقية، بعد أن سجلت في وقت سابق أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2020 عند 22.01 دولارًا. وتراجع البلاتين إلى أدنى مستوى له في عشرة أشهر عند 907.50 دولارًا، وانخفض في آخر مرة بنسبة 2.8٪، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 3.5٪.

المصدر: Investing.com