إطلاق مشروع توزيع هبات المازوت الإيراني في بعلبك

أطلقت شركة “محطات الأمانة” في بعلبك، مشروع توزيع 220000 ليتر من مادة المازوت الإيراني مجانا على المستشفيات الحكومية والمؤسسات الرعائية والاجتماعية والإنسانية، التي حددها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله خلال إطلالته المتلفزة مساء الاثنين الماضي، لتلقي هبة تكفيها شهرا.

وقال مدير مكتب المحروقات في البقاع مالك محمد ياغي “أطلقنا اليوم مشروع توزيع هبات المازوت التي تستهدف الجهات والهيئات التي أعلنها الأمين العام السيد حسن نصرالله، وهي المستشفيات الحكومية، دور العجزة، المسنين، دور الأيتام، مراكز ذوي الحاجات الخاصة، مؤسسات المياه الرسمية في المحافظات، البلديات الفقيرة التي تتولى استخراج مياه الشفة من الآبار وضخها ضمن نطاقها، أفواج الإطفاء في الدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني”.

وشدد على أن “عملية التوزيع تتم بعيدا من أي اعتبارات مناطقية أو طائفية ومذهبية أو سياسية، فكل من يتواصل معنا من الفئات المستهدفة ويرغب بالاستفادة من هذه الهبة المجانية المقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحزب الله، سنكون في خدمته. البداية كانت اليوم من بلدية حوش تل صفية، حيث مشروع ضخ وتكرير مياه الشفة لأهالي هذه البلدة التي هي أحد نماذج العيش المشترك الإسلامي – المسيحي في البقاع، مرورا بميتم دير راهبات سيدة الخدمة الصالحة للروم الكاثوليك في بلدة جبولة، وصولا إلى مستشفى الهرمل الحكومي، وغدا الانطلاقة بالتوزيع ستكون من مؤسسة دير الصليب للمسنين والعجزة في بلدة شليفا”.

وعن آلية التوزيع والكميات، قال: “هناك أسقف شهرية بحسب جدول محدد، 30 ألف ليتر مازوت للمستشفى الحكومي شهريا وتقسم الكمية على حصص أسبوعية، لآبار المياه 7500 ليتر شهريا، لأفواج إطفاء الدفاع المدني 600 ليتر شهريا لكل سيارة، ولكل من دور الأيتام والعجزة والمسنين حوالى 2400 ليتر مازوت شهريا”.

وقال “سنبدأ اعتبارا من الثلاثاء المقبل توزيع المازوت لقاء بدل بالعملة اللبنانية، بأقل من الكلفة، بعد تحديد التسعيرة، لكل من: المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة، معامل الأدوية والأمصال، المطاحن، الأفران، السوبرماركت والتعاونيات الاستهلاكية التي تبيع المواد الغذائية، معامل الصناعات الغذائية ومؤسسات مولدات الكهرباء، وفي المرحلة المقبلة خلال تشرين الأول المقبل، سيشمل المشروع التدفئة المنزلية التي سيحدد أميننا العام المؤتمن السيد حسن نصرالله آلياتها وتفاصيلها”.

بدوره قال رئيس بلدية حوش تل صفية عباس معاوية “بلدتنا صغيرة بمساحتها، وضعيفة بإمكاناتها المادية، لكنها غنية بناسها الطيبين، وهي مثل غالبية البلدات في منطقة بعلبك الهرمل، تمتاز بالعيش المشترك الإسلامي – المسيحي”.

واوضح ان “هذه الهبة المجانية من المازوت، والتي قدمها لنا حزب الله مشكورا، أدخلت بالطبع الفرحة إلى قلوب الأهالي، لأنها سوف تستخدم لتشغيل مضخات بئرين ارتوازيتين تصب مياههما في الخزان الرئيسي للبلدة، إضافة إلى جهاز تكرير مياه الشرب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام